EE.UU adelanta citas para visas

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció que las citas programadas entre octubre de 2023 y noviembre de 2024, para entrevistas de visas de turismo, han sido adelantadas.

La entidad diplomática informó que las reuniones fueron reasignadas para principios del año 2023, por ende los interesados deben revisar su correo electrónico y su perfil en ustraveldocs.com/pa para conocer su nueva fecha adjudicada.

”Si no puede acceder a su perfil o tiene alguna pregunta, contacte al Consulado a través de ustraveldocs.com/pa”, detalla el comunicado de la institución.

La misión diplomática informó que gracias a un reciente “aumento de personal” se logró adelantar una cantidad considerable de entrevistas ya programadas.

Aclaran que este cambio de fecha no conlleva ningún costo adicional, por lo que agradecen a las personas no pagar a nadie para adelantar su cita de entrevista. “El Consulado de EE.UU. no requiere un pago adicional para este adelanto de cita”, reiteraron.

“La Embajada de Estados Unidos continuará haciendo todo lo posible por facilitar los viajes entre EE.UU. y Panamá”, afirma la nota.

Según información del sitio web Travel.State.Gov del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el trámite en Panamá podría tardar hasta dos años, debido a la alta demanda y a la decisión de darle prioridad a las citas regulares para estudiantes y solicitantes de visas de trabajo, agregando nuevos cupos para este grupo.

En Panamá se entregan cuatro tipos de visas: De Negocios (B-1) destinada para vendedores o representantes comerciales; de Turismo (B-2) propias de los turistas; de empleo temporal (H, L, O, P, Q) destinada a trabajadores temporales, excepto el sector agricola y de Estudio e Intercambio (F,M).