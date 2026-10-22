EE. UU. entrega a Panamá autobuses y cocina móvil valorados en $1.4 millones para fortalecer la seguridad fronteriza

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, entregó cuatro autobuses Hyundai Universe con capacidad para 55 pasajeros cada uno y una cocina móvil, valorados en aproximadamente $1.4 millones, al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y al director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Larry Solís, según informó la sede diplomática estadounidense.

Los autobuses están destinados a fortalecer la seguridad en las zonas limítrofes y ampliar la capacidad del Senafront para movilizar rápidamente a su personal, tanto en operaciones operativas como en la respuesta ante desastres. “Una seguridad fronteriza sólida requiere contar con las herramientas necesarias para actuar con rapidez, ya sea para responder a una crisis o combatir a los cárteles que amenazan a nuestros dos países. Esta inversión demuestra el respaldo de Estados Unidos a Panamá bajo la administración del presidente Trump”, señaló el embajador Cabrera durante el acto.

La donación se enmarca en un programa de asistencia más amplio desplegado tras el reciente sismo. Bajo el liderazgo del mandatario estadounidense, la nación norteamericana ha movilizado $6 millones en ayuda humanitaria y logística, lo que incluye evaluaciones estructurales, suministros de emergencia para miles de familias a través de organizaciones locales y la entrega previa de 17 camiones de carga pesada al Senafront. Asimismo, se han desplegado equipos de búsqueda y rescate, junto con el apoyo aéreo de helicópteros del Comando Sur y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) para acceder a las comunidades afectadas.