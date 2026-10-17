EE.UU. ha transportado 28,000 libras de ayuda humanitaria a zonas afectadas por el sismo

Un total de 28,000 libras de suministros humanitarios y más de 100 personas han sido transportados hasta la fecha por tres helicópteros UH-1ST de Estados Unidos hacia comunidades afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre en Panamá.

Durante los primeros seis días de operaciones, las aeronaves han trasladado ayuda a comunidades de Veraguas, Los Santos y Herrera, como parte de la respuesta a la emergencia provocada por el terremoto que afectó la península de Azuero.

De acuerdo con la información divulgada por Estados Unidos, los helicópteros fueron movilizados durante las primeras 24 horas posteriores al movimiento telúrico, mediante el Programa de Aviación del Departamento de Estado, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Las aeronaves operan desde la base aérea del Senan en Santiago, provincia de Veraguas, y trabajan en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para llevar asistencia a las comunidades afectadas.