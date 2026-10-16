EE. UU. podría sumarse a la reconstrucción de escuelas y viviendas

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, informó que mantiene conversaciones con el presidente de la República, José Raúl Mulino, para conocer de cerca las necesidades del país tras el sismo del pasado 9 de octubre y evaluar nuevas formas de cooperación destinadas a la recuperación de escuelas, centros de salud y viviendas afectadas.

Durante una conferencia de prensa vía Zoom, el diplomático explicó que “la asistencia estadounidense no se limita a la atención inmediata de la emergencia, sino que también contempla el análisis de las necesidades que surjan conforme avancen las evaluaciones de daños”. No obstante, aclaró que cualquier apoyo adicional dependerá de las conversaciones con las autoridades panameñas y de las necesidades identificadas.

Cabrera detalló que “Estados Unidos autorizó un aporte inicial de 5 millones de dólares en asistencia humanitaria para atender a las comunidades damnificadas. Los recursos serán canalizados mediante organismos humanitarios, incluido el Programa Mundial de Alimentos, para contribuir a las labores de respuesta ante la emergencia”.

Entre las principales acciones ejecutadas figura el apoyo aéreo del Comando Sur de Estados Unidos, que movilizó helicópteros Chinook para trasladar agua, alimentos, personal especializado y otros suministros hacia las comunidades con dificultades de acceso terrestre. Estas operaciones se han desarrollado en coordinación con las autoridades panameñas y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Asimismo, Estados Unidos incorporó helicópteros Black Hawk adicionales para reforzar el transporte de suministros y personal hacia las áreas afectadas, en respuesta a una solicitud de las autoridades panameñas. Las aeronaves se suman al apoyo logístico que ya prestaba el helicóptero Chinook del Comando Sur.

La cooperación también incluye el despliegue de 20 especialistas en búsqueda y rescate urbano, quienes trabajan junto con los equipos panameños en la evaluación de estructuras, entre ellas escuelas, hospitales, iglesias y edificios públicos. Estas inspecciones permiten determinar las condiciones de seguridad de los inmuebles antes de autorizar su ocupación o iniciar las reparaciones correspondientes.