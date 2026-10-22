Nacionales

El gobierno estadounidense incrementa su asistencia humanitaria a seis millones de dólares, impulsando labores conjuntas de rescate, evaluación de infraestructura crítica y distribución logística junto al Programa Mundial de Alimentos

Cortesía | El embajador de Estados Unidos en Panamá Kevin Marino Cabrera visita Tonosí con el programa de Alimentos.
ML | Scott Fontaine, coordinador de asuntos civiles y militares.
Cortesía | Especialistas de EE.UU., de Búsqueda y Rescate Urbano.
Cortesía | Un helicóptero CH-47 Chinook de la Fuerza Bravo.
Cortesía | Kit Miyamoto despliega su equipo.
Cortesía | En el Hospital del Niño.
Cortesía | Militares de EE.UU. entregan suministros.
Cortesía | Asistencia de EE.UU. a Isla Cañas.
Cortesía | Unidades del Comando Sur.
22 de octubre de 2026

El Gobierno de Estados Unidos elevó a seis millones de dólares su asistencia humanitaria a Panamá para hacer frente a los estragos dejados por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Este robusto respaldo incluye el despliegue de helicópteros CH-47 Chinook de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo para el transporte de suministros a zonas de difícil acceso como Rambala y Los Ñopos, así como la habilitación de un albergue temporal en Cigua, Los Santos. El plan combina la experiencia de especialistas en Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de Fairfax y Los Ángeles, con el aporte del Dr. Kit Miyamoto.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR