El Gobierno de Estados Unidos elevó a seis millones de dólares su asistencia humanitaria a Panamá para hacer frente a los estragos dejados por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Este robusto respaldo incluye el despliegue de helicópteros CH-47 Chinook de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo para el transporte de suministros a zonas de difícil acceso como Rambala y Los Ñopos, así como la habilitación de un albergue temporal en Cigua, Los Santos. El plan combina la experiencia de especialistas en Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de Fairfax y Los Ángeles, con el aporte del Dr. Kit Miyamoto.