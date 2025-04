EEUU advierte que “no permitirá” influencia de China en Canal de Panamá

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este martes en Panamá que el gobierno de Donald Trump “no permitirá” que China “ponga en peligro” la operación del canal interoceánico.

“Hoy el canal de Panamá enfrenta nuevas amenazas, Estados Unidos no permitirá que la China comunista ni cualquier otro país ponga en peligro la operación ni la integridad del canal”, dijo el jefe del Pentágono en un discurso en una base naval ubicada a la entrada de la vía.

Pese a que Estados Unidos entregó en 1999 a Panamá el canal que construyó e inauguró en 1914, Trump ha amenazado con retomar su control, sin descartar la fuerza, bajo el argumento de que está controlado por Pekín.

“Quiero ser muy claro. China no construyó este canal, no opera este canal. Y China no armará este canal. Junto con Panamá a la cabeza, mantendremos el canal seguro”, expresó Hegseth, quien se reunió temprano con el presidente José Raúl Mulino.

El secretario de Defensa estadounidense, quien visitará esta tarde el canal de Panamá, aseguró que “empresas chinas siguen teniendo control sobre la infraestructura crítica en la zona del canal”.

“Esto le da a China la posibilidad de llevar a cabo actividades de vigilancia, (...) esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros”, agregó, al señalar que ambos países “juntos” van a recuperar la vía de “la influencia” de Pekín.

La visita de Hegseth sigue a la realizada en febrero por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, quien pidió al gobierno Panamá reducir la presencia de China en el país.

Washington considera una “amenaza” a la seguridad nacional y regional el que la empresa Hutchison Holdings, de Hong Kong, opere dos puertos en los extremos del canal, por donde pasa un 5% del comercio marítimo mundial.

El lunes, poco antes de la llegada de Hegseth a Panamá, la Contraloría de Panamá denunció que la subsidiaria de la compañía china incumplió el contrato para operar los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), en ambas entradas al canal.

Según la Contraloría, entre varias irregularidades, Panamá no ha recibido de la compañía 1.200 millones de dólares por la operación en esos puertos.

Hutchison anunció el 4 de marzo que vendería 43 puertos en 23 países, incluidas sus operaciones en Panamá, a un consorcio estadounidense. Pero el negocio no se cerró el 2 de abril, como estaba previsto, pues hay una investigación de los reguladores chinos.

Esa transacción fue considerada por Trump como parte del proceso para “recuperar” el canal.

En medio de las presiones de Trump, el jefe del Pentágono alabó este martes la salida de Panamá del proyecto insignia de Pekín de cooperación en infraestructura, conocido como la Franja y la Ruta.

Mientras Hegseth se reunía con Mulino, unas 200 personas, convocadas por sindicatos y organizaciones de izquierda, protestaron en el centro de la ciudad contra la visita.

“Trump, saca tus manos de Panamá”, decía uno de los carteles que llevaban los manifestantes, mientras ondearon banderas panameñas y quemaron la de Estados Unidos.

Hegseth participará el miércoles en una conferencia de seguridad con funcionarios centroamericanos.