$!El 1 de julio de 2026 eligen al nuevo rector de la Universidad de Panamá

La Universidad de Panamá (UP) oficializó su calendario electoral para la renovación de sus principales autoridades. Las elecciones para elegir rector, decanos, vicedecanos y directores de centros regionales se celebrarán el 1 de julio de 2026, informó Rufino Fernández, presidente del Organismo Electoral Universitario.

Fernández explicó que, por ahora, lo único que se ha hecho es la convocatoria formal. El período de postulaciones se abrirá entre el 9 de marzo y el 13 de abril de 2026, etapa en la que comenzarán a conocerse oficialmente los aspirantes a la rectoría y a los demás cargos directivos.

La convocatoria fue publicada en la Gaceta Oficial el pasado 3 de septiembre y firmada por Ricardo Parker, secretario general de la UP. En el documento aprobado por el Consejo General Universitario se estableció no solo la fecha de votación, sino también las reglas de ponderación del sufragio y los requisitos académicos que deberán cumplir los candidatos, con el objetivo de elevar el perfil de la dirección universitaria.

El debate sobre la reelección

El proceso electoral se da en medio de la discusión sobre un proyecto de ley del diputado Ernesto Cedeño que busca prohibir la reelección de rectores, decanos y demás autoridades universitarias, lo que ha generado fuertes debates en la comunidad académica.

Según Fernández, esta norma “no afectará el proceso electoral en sí, aunque sí puede impactar a los actuales dirigentes que tenían la intención de reelegirse”. La iniciativa surgió como respuesta a las críticas por los prolongados mandatos que han caracterizado la historia de la institución.

Por ahora, el único que ha anunciado su candidatura a rector es el catedrático Roberto Ah Chong, con más de 40 años de servicio docente. Entre sus propuestas figura la eliminación del examen de admisión y una serie de reformas profundas para modernizar la universidad.

En tanto, la organización electoral universitaria se preparará durante los siguientes 10 meses para elaborar todo el plan logístico de las elecciones en la sede central, en los centros regionales y en las extensiones universitarias, bajo las normas establecidas.