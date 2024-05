El cazador de los mal estacionados

Qué se incluya una materia de educación vial en las escuelas, se mejoren las infraestructuras para que el país tenga aceras inclusivas y que se dé una mayor fiscalización a los infractores, son las propuestas del activista de seguridad vial Anel Del Busto, ante el cambio de nuevas autoridades.

Cuenta que todos los días se da a la tarea de compartir en sus redes fotos y videos de los que se estacionan sobre las aceras o el paso de cebra, obstaculizando la movilización de las personas, ya que es un peligro para quienes no se transportan en auto. Del Busto manifiesta que es su forma de hacer docencia para que la gente entienda que el espacio del peatón tiene que respetarse, pues “todos somos peatones en algún momento”.

“Vi el ejemplo de la recuperación de Vía Argentina, me pareció espectacular, toda la ciudad y todo el país debe tener ese tipo de aceras con inclusión, que cuiden el espacio del peatón, no solo los que pueden caminar bien, sino las personas con discapacidad, que haya rampas, las líneas de seguridad y los semáforos peatonales. No es solo arreglar una parte, sino que todo esté integrado”, manifestó Del Busto.

Es por eso que insiste en que la educación vial, tanto en el hogar como en los colegios es esencial para “cambiar el chip”. “Aunque sea una vez a la semana se debe dar esta materia. Después, la fiscalización y amonestación, así aprende mucha gente, porque le metiste la mano en el bolsillo”, dijo.

Modificar multas

El activista de seguridad vial también considera que es importante revisar el monto de las boletas, ya que en la actualidad la multa por estacionarse mal o en las aceras tiene un costo de B/. 10 y el auto es removido con grúa.