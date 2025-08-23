Nacionales

El Colegio Nacional de Periodistas realizó una jornada de limpieza
Cortesía | Los voluntarios durante la jornada de limpieza.
23 de agosto de 2025

El Colegio Nacional de Periodistas (Conape) realizó una jornada de limpieza en su sede ubicada en La Boca de Amador, según informó la entidad a través de un comunicado.

La actividad contó con la participación de miembros de la Junta Directiva, estudiantes voluntarios de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y trabajadores de la Junta Comunal de Ancón, quienes se unieron para apoyar esta iniciativa.

Griselda Esther Melo, presidenta del Conape, detalló que durante la jornada se llevaron a cabo labores de recolección de desechos, poda, barrido y limpieza general del área, en un ambiente de colaboración y compromiso cívico. También destacó la importancia de este tipo de acciones para fortalecer el sentido de pertenencia y responsabilidad social entre los miembros del gremio y la comunidad.

“Como gremio, no solo tenemos un compromiso con la ética y el ejercicio profesional del periodismo, sino también con nuestro entorno. Esta jornada refleja nuestro interés en contribuir activamente al bienestar común”, expresó Melo.

