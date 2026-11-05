El Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) decidió respaldar la renovación del mandato de su secretario general, el panameño Arsenio Domínguez, para un segundo período de cuatro años, anunció este jueves la organización dependiente de la ONU, con sede en Londres.

En su comunicado, la OMI señala que el presidente del Consejo, el español Víctor Jiménez, apoyará la renovación del mandato del panañeno para el período comprendido entre el 1 de enero de 2028 y el 31 de diciembre de 2031.

La decisión de un segundo mandato de Arsenio Domínguez deberá someterse a la aprobación de la Asamblea de la OMI, cuando se reúna a finales de 2027.

"Estoy profundamente agradecido a los miembros del Consejo y a todos los países miembros de la organización por la confianza y el apoyo que siguen depositando en mí", declaró Domínguez tras la iniciativa del Consejo.

"Mantengo mi compromiso de seguir sus orientaciones y contribuir a nuestros esfuerzos colectivos en apoyo del transporte marítimo mundial y de la gente de mar", añadió.

Domínguez es el décimo secretario general de la OMI y fue elegido por el Consejo de la OMI, integrado por 40 países miembros de la organización, en julio de 2023, para un mandato de cuatro años que comenzó el 1 de enero de 2024 y termina el 31 de diciembre de 2027.

Después, su elección fue aprobada por la Asamblea de la OMI, celebrada en diciembre de 2023.

Existen precedentes de un período de al menos ocho años al frente de la OMI. Los más recientes son los casos del griego Efthimios Mitropoulos, de 2004 a 2011, y de la surcoreana Kitack Lim, de 2016 a 2023.

El secretario general de la OMI puede ejercer un máximo de dos mandatos de cuatro años cada uno.

La OMI, según la propia definición del organismo, es una institución de la ONU encargada de velar por la seguridad de los transportes marítimos y de prevenir la contaminación de las yeguas.

"L”Llevamos más de diez años trabajando para mejorar la eficiencia energética de los buques y el año pasado logramos la adopción de forma unánime de la estrategia para la descarbonización de la industria marítima alrededor del 2050”, afirmó el primer secretario general de la OMI, de habla hispana, en una entrevista a la AFP en febrero de 2024, poco después de asumir el cargo.Mantengo mi compromiso de seguir sus orientaciones y contribuir a nuestros esfuerzos colectivos en apoyo del transporte marítimo mundial y de la gente de mar”, añadió.evamos más de diez años trabajando para mejorar la eficiencia energética de los buques y el año pasado logramos la adopción de forma unánime de la estrategia para la descarbonización de la industria marítima alrededor del 2050", afirmó el primer secretario general de la OMI, de habla hispana, en una entrevista a la AFP en febrero de 2024, poco despu”Estoy profundamente agradecido a los miembros del Consejo y a todos los países miembros de la organización por la confianza y el apoyo que siguen depositando en mí”, declaró Domínguez tras la iniciativa del Consejo.s de asumir el cargo.

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