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El Cuarto Puente avanza con nuevas obras
A partir de este año inicia el pago del financiamiento, $300 millones por siete años, que se encuentran en un fideicomiso
Ml | Un trabajador del cuarto puente sobre el canal en la riviera Oeste del Canal de Panamá.
Yalena Ortiz
04 de junio de 2026
Tags:
Cuarto Puente sobre el Canal
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Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá
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