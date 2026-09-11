El Cuerpo de Bomberos inspecciona instalaciones en Chiriquí tras sismo

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Zona Regional de Chiriquí, realizaron inspecciones en distintos puntos de la provincia tras el movimiento sísmico registrado la noche de este viernes.

Como medida preventiva, los bomberos movilizaron vehículos de emergencia y mantuvieron al personal preparado ante cualquier eventualidad.

Las unidades también realizaron recorridos e inspecciones en hospitales de la provincia para verificar las condiciones de las instalaciones y descartar posibles afectaciones relacionadas con el sismo.

El Cuerpo de Bomberos informó que mantiene vigilancia en la zona y capacidad de respuesta ante cualquier situación que pueda presentarse.