El Cuerpo de Paz: Más de 40 años en Panamá

El Cuerpo de Paz en Panamá contribuye a las prioridades del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de “promover una región más segura y próspera, fortaleciendo vínculos bilaterales”

ML | Miembro del Cuerpo de Paz colaborando con panameños.
ML | Realizan un experimento educativo para el conocimiento de los niños.
ML | Voluntario saluda a una madre y su hija durante una visita en la comunidad.
ML | Un taller de costura.
ML | Pesca comunitaria
Gina Arias
09 de diciembre de 2025

El Cuerpo de Paz, agencia de cooperación del gobierno de los Estados Unidos, mantiene una presencia histórica en Panamá desde 1963, con una pausa entre 1971 y 1991. Desde su retorno, la organización ha ofrecido apoyo continuo al país, acumulando más de 3,000 voluntarios que han realizado aportes significativos en diferentes sectores.

Según fuentes oficiales, los voluntarios viven en comunidades rurales e indígenas, donde brindan “una oportunidad única para que la juventud panameña aprenda y practique su inglés de manera regular con hablantes nativos”, lo que contribuye a “los resultados educativos de Panamá y a los indicadores de empleabilidad futura”.

Se detalló que la mayoría colabora directamente en la enseñanza del idioma en centros educativos o clubes locales. La organización destacó que, este trabajo “ayuda a fortalecer las capacidades locales y fomenta conexiones interculturales”. De cara al 2026, el Cuerpo de Paz se prepara para celebrar los 65 años de su creación, en el marco del 250 aniversario de los Estados Unidos de América.

La labor se desarrolla en base a “memorandos de entendimiento con los ministerios del gobierno de Panamá”.
¿Qué es el Cuerpo de Paz?

ML | El Cuerpo de Paz es una agencia del gobierno estadounidense que trabaja para crear una red de servicio internacional compuesta por voluntarios, miembros de la comunidad, socios del país anfitrión y personal que están impulsados por la misión de paz y amistad mundial de la agencia. Por invitación del gobierno panameño, los voluntarios del Cuerpo de Paz trabajan junto a miembros de la comunidad en diversos proyectos.

Hay 88 voluntarios en Panamá

ML | Según fuentes oficiales, los 88 voluntarios que actualmente están operando en Panamá, en 7 provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, son invitados por el Estado panameño y trabajan en colaboración con los ministerios de Salud, Agricultura, Educación y Ambiente, así como con el Ministerio de Desarrollo Social y entidades no gubernamentales. Cada año, 60 nuevos voluntarios llegan para reemplazar a aquellos que finalizan su servicio de 27 meses.

Programas

Sistemas agrícolas: busca la seguridad alimentaria y medios de vida resilientes.

Liderazgo juvenil: ofrece a jóvenes de 12 a 19 años habilidades para su futuro empleo.

Salud y bienestar de adolescentes: mejora la salud de jóvenes en la comarca Ngäbe-Buglé.

Soluciones locales: promueve habilidades para fomentar soluciones locales.

