$!El Dr. Pedro González asume la rectoría encargada de UNACHI

El profesor Pedro González asumió ayer como rector encargado de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), tras la renuncia de la profesora Etelvina Medianero de Bonagas, quien dejó el cargo en medio de cuestionamientos sobre supuesto nepotismo y otras irregularidades, desatando una crisis institucional.

La designación de González se produjo durante una sesión del Consejo General Universitario. De acuerdo con la información divulgada por la universidad, la rectoría interina debía ser asumida por el vicerrector académico, Jorge Bonilla, pero declinó ocupar el cargo. “El profesor Dr. Pedro González Beermann asumió oficialmente como rector encargado de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), luego de la renuncia presentada por la profesora Etelvina Medianero de Bonagas”, señala el comunicado emitido tras la reunión.

La salida de Medianero ocurre después de semanas de tensiones dentro y fuera del centro de estudios. La ahora exrectora presentó su renuncia con efecto a partir de ayer, 8 de junio.

González deberá dirigir la UNACHI de manera temporal, mientras se desarrolla el proceso para elegir a quien completará el período de dos años y medio.

“El nuevo rector encargado tendrá como principal desafío liderar el proceso de transición institucional y garantizar la organización de las elecciones que deberán celebrarse en los próximos meses para escoger a la autoridad que completará el período que restaba a la exrectora Medianero”, indica el comunicado.

González es doctor en Química por la Western Michigan University, en EE.UU., donde realizó estudios mediante una beca Fulbright-LASPAU. También cuenta con una maestría en Química de la Universidad de Costa Rica y una licenciatura en Química de la Universidad de Panamá.