$!El Gobierno prepara “plan de fuerza mayor” contra el crimen

El presidente José Raúl Mulino anunció un nuevo plan de seguridad que contempla el fortalecimiento de los operativos contra el crimen organizado, la construcción de una cárcel de máxima seguridad y el endurecimiento de las normas penitenciarias para combatir los delitos que continúan cometiéndose desde los centros penales. Las medidas fueron presentadas el pasado 1 de julio, durante su informe de gestión correspondiente al segundo año de su administración.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que su gobierno implementará un “plan de fuerza mayor” para enfrentar a las organizaciones criminales, el cual incluirá el aislamiento total de los líderes de bandas delictivas.

Respecto al tema la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo señaló que : “Desde la visión del Ejecutivo, el nuevo centro penitenciario de máxima seguridad estará orientado a fortalecer la inteligencia penitenciaria, impedir la comunicación de los cabecillas con estructuras criminales en el exterior y garantizar el aislamiento de privados de libertad que persisten en actividades delictivas, bajo un régimen de disciplina y control más estricto”.

Por su parte el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, detalló que “los estamentos de seguridad serán reforzados para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, no solo desde el exterior de las cárceles, sino también desde el interior de los centros penales”. Ábrego aseguró que estas medidas son para brindar mayor protección a la ciudadanía mediante operativos y acciones coordinadas.

Para el experto en investigación criminal, José Ortega, “el gobierno central y el Ministerio de Gobierno deben corregir el ingreso de artículos prohibidos a los centros penitenciarios y realizar una revisión integral del sistema carcelario, incluyendo los procedimientos, los protocolos de seguridad y las condiciones de los privados de libertad”.