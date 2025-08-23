El IDAAN anuncia limpieza en potabilizadora de Chame

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó en un comunicado que este miércoles 27 de agosto se realizarán trabajos de limpieza en los sedimentadores de la planta potabilizadora de Chame.Las labores, programadas de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., implicarán la suspensión temporal de operaciones de la planta, lo que ocasionará bajas presiones o falta de suministro de agua potable en las comunidades de Bejuco, Chame, Gorgona y Coronado.El IDAAN indicó que el servicio se restablecerá de forma gradual una vez culminados los trabajos, por lo que recomendó a los residentes de las áreas afectadas tomar las previsiones necesarias para asegurar su abastecimiento durante la jornada.