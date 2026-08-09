El IMHPA advierte sobre lluvias y tormentas en varias regiones del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que prevé condiciones lluviosas en distintos puntos del país durante este domingo, con mayor presencia de aguaceros y tormentas en horas de la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana se esperan lluvias esporádicas en la región del Caribe, mientras que hacia el sur de Veraguas podrían registrarse aguaceros aislados acompañados de actividad tormentosa.

Posteriormente, durante la tarde, se prevén aguaceros de corta duración en sectores de Darién, Panamá, Panamá Oeste y Coclé, así como en áreas de la Cordillera Central.

El IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a las condiciones del tiempo, especialmente en las zonas donde se anticipan lluvias acompañadas de tormentas.