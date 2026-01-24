El IMHPA emite alertas meteorológicas para este fin de semana

El Instituto de Meteorología e Hidrología (IMHPA) informó sobre las condiciones meteorológicas previstas para este sábado 24 y domingo 25 de enero, así como la vigencia de varios avisos de vigilancia a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, se mantienen activos los avisos de vigilancia ante el riesgo de generación y propagación de incendios.

Asimismo, el IMHPA advirtió sobre el incremento del oleaje en el mar Caribe, por lo que recomendó precaución.

Finalmente, la institución señaló que se registrarán índices de radiación ultravioleta en niveles extremos, por lo que exhortó a la población a tomar las medidas preventivas necesarias, especialmente durante las horas de mayor exposición solar.