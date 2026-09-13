El IMHPA prevé aguaceros y tormentas para este domingo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), informó que para este domingo 13 de septiembre se prevén aguaceros de moderados a fuertes, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores del Caribe, Pacífico y zonas marítimas, principalmente durante la tarde y noche.

Según el IMHPA, en el Caribe se mantiene la precaución por oleajes de 1.5 a 2.5 metros. Además, se esperan niveles de radiación UV-B de moderados a altos en el territorio nacional y de muy altos a extremos en el Pacífico marítimo.

Ante estas condiciones, la entidad recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y tomar precauciones durante las tormentas eléctricas.