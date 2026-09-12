El IMHPA pronóstica lluvias y tormentas este fin de semana

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) anticipa una jornada marcada por lluvias y actividad eléctrica en diferentes puntos del territorio nacional.

Las condiciones más inestables se esperan en horas de la tarde, principalmente en Chiriquí, Veraguas y la península de Azuero, donde podrían presentarse aguaceros de moderados a fuertes acompañados de tormentas y ráfagas de viento.

En la región Caribe también se contempla la presencia de precipitaciones. Bocas del Toro y el norte de Veraguas podrían recibir lluvias durante la tarde y noche, mientras que otros sectores de esta vertiente tendrían aguaceros aislados.

Para Panamá, Panamá Oeste y el área del Caribe se pronostican vientos del noroeste y norte, con velocidades de hasta 25 km/h en zonas marítimas. El resto del país tendrá vientos del oeste, suroeste y sur, por debajo de los 20 km/h.