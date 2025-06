$!El impacto de la pérdida de las clases en el último quinquenio

Aproximadamente 490 días de clases presenciales se han perdido en los últimos cinco años por diversos motivos, según un estudio realizado por Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (FUDESPA).

De acuerdo con los datos presentados, entre 2020-2021, la pandemia del coronavirus ocasionó la pérdida de 380 días lectivos. En 2022, una huelga por el alto costo de los alimentos y el combustible dejó a los estudiantes sin clases por alrededor de 25 días.

La crisis por el tema minero en 2023 ocasionó una interrupción de 45 días en el calendario escolar y, en lo que va del 2025, la huelga del sector magisterial por las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) ha llevado a perder más de 40 días de enseñanza y aprendizaje, según el estudio presentado.

“Cuando hablamos de 490 días perdidos, no solo estamos hablando de matemáticas o historia no aprendidas; estamos hablando de habilidades sociales no desarrolladas, de rutinas de estudio no consolidadas y de oportunidades de crecimiento personal perdidas para siempre”, comentó Yahir Velásquez de Jóvenes Unidos por la Educación, quien destacó que “sin intervenciones específicas y urgentes, estamos condenando a toda una generación a menores oportunidades de vida, perpetuando ciclos de pobreza y limitando el potencial de desarrollo del país”.

Por su parte, el empresario Temístocles Rosas dijo que “hoy, cuando más se necesita una educación de calidad, los gremios magisteriales insisten en perjudicar al estudiante”.