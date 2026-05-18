El ION recibe la donación de un ultrasonido portátil compacto para la Unidad Regional Oncológica del Hospital Anita Moreno

El Instituto Oncológico Nacional (ION) recibió la donación de un ultrasonido portátil compacto por parte del Despacho de la Primera Dama de la República. Este equipo permite la localización segura de líquido tumoral en el abdomen para su posterior extracción, lo cual beneficiará a 1,600 pacientes de la Unidad Regional Oncológica del Hospital Anita Moreno, en Azuero.

Además, el dispositivo localiza tumores en el hígado, realiza biopsias dirigidas, evalúa neoplasias en la mama y en los ganglios axilares, y detecta el líquido tumoral en el espacio pleural del tórax para extraerlo de manera segura.

Alex González, presidente del Patronato del ION, indicó que, gracias a la donación de este equipo por parte de la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, los pacientes que se atienden en la Unidad Regional Oncológica del Hospital Anita Moreno ya no tendrán que viajar a la capital para realizarse este estudio.

“La Unidad Regional Oncológica del Hospital Anita Moreno atiende a todos los pacientes con cáncer de Azuero y sus alrededores, quienes reciben atención oncológica y tratamiento de quimioterapia”, destacó González.

Por su parte, la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, señaló que la compra de este equipo fue posible gracias al trabajo del Ballet Nacional del Ministerio de Cultura, cuyos integrantes donaron su talento en una gala benéfica para recaudar los fondos necesarios.

Asimismo, el director médico del Oncológico Nacional, Julio Javier Santamaría, resaltó que este equipo refuerza la unidad en el Hospital Anita Moreno, optimizando los procedimientos de extracción de líquido en pacientes de cáncer que se atienden en dicha instalación.

Con esta incorporación, el Ministerio de Salud robustece la atención oncológica en la región de Azuero, evitando que los pacientes deban trasladarse a la ciudad de Panamá para realizarse estudios de ultrasonido.