$!El lunes habilitan el Intercambiador Modal de Villa Zaita

A partir del lunes 13 de abril se habilitará el Intercambiador Modal de Villa Zaita, beneficiando diariamente a al menos 35 mil usuarios del sector norte del área metropolitana de Panamá.

“En este nuevo esquema, MiBus desempeña un rol clave como operador del componente troncal de buses dentro del intercambiador, facilitando la conexión directa con la red de Metro; mientras que las prestatarias complementan la cobertura del servicio en el sector, permitiendo una conectividad más amplia y capilar hacia las comunidades”, explicó en un comunicado el Metro de Panamá.

El intercambiador estará bajo la administración y operación de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con un horario de operación de lunes a domingo, desde las 4:00 a. m. hasta las 12:00 a. m. Las rutas que estarán operando en la primera etapa serían las siguientes: