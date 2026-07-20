El Meduca suspende las clases en la región de Ñö Kribo por las intensas lluvias

La Dirección Regional de Educación de la Comarca Ngäbe Buglé anunció la suspensión de clases para este martes 21 de julio de 2026 en todos los centros educativos de la región de Ñö Kribo, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas que afectan el área.

En un comunicado, la entidad informó que la decisión se adoptó debido a que, según “los informes de los estamentos de emergencia y el monitoreo constante de las condiciones climáticas”, durante las últimas horas se han registrado “intensas lluvias tanto en la zona de la cordillera como en el área costera”.

El Meduca explicó que estas condiciones han provocado “el incremento del caudal de ríos y quebradas, la saturación de los suelos y otros escenarios que representan un riesgo para el traslado seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo”.

La institución también pidió a la comunidad educativa mantenerse atenta a la información oficial. En el comunicado exhortó a la población a “mantenerse informados a través de los canales oficiales del Meduca, SINAPROC, IMHPA y las autoridades competentes, así como a seguir las recomendaciones de los estamentos de emergencia”.