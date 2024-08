El Metro de Panamá responde que no es viable extender el horario

A la consulta que realizó el presidente José Raúl Mulino sobre una posible extensión en el horario del funcionamiento del Metro de Panamá, la empresa respondió que, en este momento, no es viable realizar dicha extensión.

En un comunicado difundido este viernes, 23 de agosto, explicaron que “actualmente, en horario nocturno contamos con 3 horas para el mantenimiento esencial de rieles, subestaciones eléctricas, señalización ferroviaria, trabajos de adecuación del túnel de Línea 1 y otros sistemas que requieren atención constante. Una posible reducción en el tiempo destinado al mantenimiento nocturno, nos obliga a reformular los métodos, cantidad de personal y equipos ferroviarios necesarios para realizar las distintas rutinas de mantenimiento. Estos ajustes impactarían los costos del mantenimiento actual”.

Agregan que el mantenimiento es esencial y no puede ser comprometido. “La seguridad de los ciudadanos que utilizan el transporte público es una prioridad innegociable. Existen regulaciones internacionales en el ámbito ferroviario, que hacen de estricto cumplimiento las actividades de mantenimiento”, sostuvieron.

En cuanto a la demanda y alternativas, del Metro manifestaron que planifican sus servicios de una manera ordenada y utilizando toda la información disponible para una correcta toma de decisiones. “Es por ello, que la demanda de usuarios después de las 11:00 p.m. es atendida por las rutas de buses coordinadas con MiBus, haciendo un uso eficiente de los recursos del estado”, afirmaron.

El horario se mantiene de 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., de lunes a viernes; sábados de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.; mientras los domingos y feriados abre de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.