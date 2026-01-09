El ministro Navarro alerta sobre daños al ecosistema por extracción ilegal de cambute en Isla Coiba

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, expresó su profunda preocupación por la extracción ilegal de cambute dentro del Parque Nacional Coiba. Advirtió que es una práctica que está causando graves daños al ecosistema marino y pone en riesgo la sostenibilidad de la actividad pesquera.

El ministro detalló que “esta práctica está provocando la destrucción de cientos de miles de organismos esenciales para el equilibrio del ecosistema y para la propia actividad pesquera”.

Navarro advirtió que, “si se sigue destruyendo el cambute del parque como se está haciendo aquí, muy pronto no va a haber recursos y no va a haber pesca”.

Finalmente, subrayó que “proteger nuestras áreas protegidas es proteger el futuro de nuestras comunidades y de nuestros mares”.