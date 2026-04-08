El Minsa ordena retiro de perfumes por contener sustancia prohibida

El Ministerio de Salud (Minsa) ordenó la cancelación del registro sanitario y el retiro inmediato de todos los lotes de tres fragancias, tras detectarse un compuesto químico prohibido en su formulación.

La medida, ejecutada a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, alcanza a los productos Montblanc Lady Emblem Elixir (Eau de Parfum), Valentino Valentina (Eau de Parfum) y Montblanc Lady Emblem (Eau de Parfum).

Según el Minsa, la decisión se tomó luego de una alerta emitida por la Comisión Europea mediante el sistema “Safety Gate”, en la que se identificó la presencia del compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA). La entidad advirtió que esta sustancia “se encuentra estrictamente prohibida en productos cosméticos por su clasificación como carcinógena y tóxica para la salud humana”.

Las autoridades indicaron que los distribuidores deberán presentar un informe sobre el retiro de todos los lotes en un plazo no mayor de 30 días ante la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

Además, el Minsa reiteró a la población la importancia de adquirir productos en comercios autorizados y verificar que cuenten con registro sanitario vigente.

La institución informó que mantendrá operativos de inspección y advirtió que se procederá al decomiso de cualquier unidad de estas fragancias que continúe en circulación.