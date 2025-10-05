El MINSA promueve autoexamen de mama

En Aguadulce, la Dirección Regional de Salud de Coclé, a través del Ministerio de Salud (MINSA), continúa promoviendo la prevención y detección temprana del cáncer de mama mediante el autoexamen, además de realizar caminatas comunitarias que fomentan la actividad física y la conciencia sobre la salud femenina.

Como parte de estas acciones preventivas, la próxima jornada de Papanicolau y tacto rectal se llevará a cabo el 8 de octubre en Pocrí, donde las autoridades locales invitan a la población a participar y aprovechar los servicios de manera gratuita.

El MINSA reitera la importancia de mantener hábitos de cuidado, la revisión médica periódica y la participación en actividades comunitarias que refuercen la detección temprana de enfermedades, clave para mejorar la salud de toda la población.