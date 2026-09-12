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El MINSA quiere rescatar estructura para operar un centro de salud en Santiago

El MINSA quiere rescatar estructura para operar un centro de salud en Santiago
Cortesía MINSA | Fachada de la condición actual del sitio.
El MINSA quiere rescatar estructura para operar un centro de salud en Santiago
Cortesía | Personal del MINSA en evaluación del local.
El MINSA quiere rescatar estructura para operar un centro de salud en Santiago
Cortesía | Uno de los pasillos de la estructura.
Redacción Web
12 de septiembre de 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que avanza en las evaluaciones técnicas y de infraestructura para la futura ampliación del Centro de Salud de Santiago, con el propósito de fortalecer su capacidad de atención y ampliar la cartera de servicios que se brinda a la población de la provincia de Veraguas.

Como parte de este proceso, la Región de Salud de Veraguas, junto al equipo técnico de la Dirección de Infraestructura de Salud (DIS) del Minsa y autoridades regionales, realizó un recorrido por las antiguas instalaciones del Hospital de Santiago, donde se evaluaron las condiciones actuales de la estructura y los espacios disponibles para el desarrollo del proyecto.

Durante la inspección se contempló la demolición de parte de la antigua estructura, lo que permitiría habilitar el área requerida para la futura ampliación del Centro de Salud de Santiago.

El director regional de Salud de Veraguas, Xavier Antonio Torres Domínguez, explicó que esta iniciativa busca fortalecer la capacidad resolutiva del principal centro de atención de salud de Santiago cabecera, mediante instalaciones más amplias, seguras y adecuadas para la prestación de los servicios.

Torres Domínguez destacó que, debido a la importancia del Centro de Salud de Santiago como referencia para la población del distrito cabecera, resulta necesario ampliar progresivamente su cartera de servicios y mejorar sus espacios físicos, en beneficio de los usuarios.

Las evaluaciones forman parte de las acciones preliminares que permitirán determinar las condiciones técnicas y de infraestructura necesarias para avanzar hacia la formulación y ejecución del futuro proyecto de ampliación.

* Con información de minsa.gob.pa

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