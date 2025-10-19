El Mitradel detectó a cinco extranjeros trabajando de manera ilegal en comercios de Bella Vista

En una operación interinstitucional nocturna desarrollado en el corregimiento de Bella Vista, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), detectó a cinco extranjeros trabajando de manera ilegal en distintos comercios del área.

El Mitradel informó que el operativo, abarcó 15 establecimientos comerciales, donde inspectores de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo encontraron a tres hombres (dos nacionalidad nicaragüenses y uno procede de Colombia) y dos mujeres de nacionalidad colombiana respectivamente, todos laborando sin los permisos de trabajo exigidos por la legislación laboral panameña.

Explicaron que la acción interinstitucional, que contó con la participación de la Junta Comunal de Bella Vista, el Municipio de Panamá, el Servicio Nacional de Migración, el Ministerio de Comercio e Industria y la Policía Nacional, fue parte de un esfuerzo intersectorial para reforzar la vigilancia en el cumplimiento de las leyes y los derechos laborales de los trabajadores, además de las disposiciones migratorias.

Como resultado de estas inspecciones, se levantaron cinco providencias por el incumplimiento de la normativa vigente y se les reiteró que, según lo estipulado en el artículo 17 del Código de Trabajo, por cada diez trabajadores nacionales sólo puede contratarse un extranjero.

El Mitradel aseguró que continuará desarrollando operativos de verificación a nivel nacional, con el propósito de garantizar condiciones laborales justas, preservar las fuentes de empleo para los nacionales y contribuir a la estabilidad social y económica del país.