El MOP denuncia actos vandálicos en estación de bombeo en Isla Colón

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) denunció, a través de un comunicado, que la estación de bombeo Sur, ubicada en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, fue vandalizada.

La entidad explicó que “aproximadamente a las 5:00 a.m. de hoy sábado 23 de mayo de 2026, personas desconocidas ingresaron de manera ilegal a la estación de bombeo Sur, ubicada en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, donde realizaron actos vandálicos contra bienes del Estado. De acuerdo con los reportes preliminares, los individuos accedieron al área a través del cajón de descarga y ocasionaron daños a uno de los cables principales del sistema, comprometiendo el funcionamiento de una de las bombas de la estación”.

Ante esta situación, personal del Consorcio Isla Bocas, contratista del MOP, se mantiene realizando labores técnicas para la extracción de la bomba afectada y la evaluación de los daños ocasionados.

En ese sentido, el MOP indicó que “rechaza este tipo de acciones vandálicas, que perjudican infraestructuras esenciales para el funcionamiento del sistema pluvial y comprometen servicios importantes para la población”.

De igual manera, la entidad aseguró que mantiene las coordinaciones correspondientes para atender esta situación y restablecer el funcionamiento del sistema afectado.