El MOP iniciará el lunes rehabilitación provisional del puente sobre el río Santa Ana, en Coclé

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) iniciará el próximo lunes 2 de noviembre los trabajos de rehabilitación provisional del puente colgante sobre el río Santa Ana, ubicado en el corregimiento de San Miguel, distrito de Penonomé, Coclé, luego de que parte de su estructura colapsara mientras varias personas lo cruzaban.

El incidente ocurrió cuando un grupo de personas se dirigía al cementerio para asistir a la sepultura de un ser querido. Durante el trayecto, algunos componentes de la estructura cedieron, lo que afectó el paso por esta vía de comunicación utilizada por residentes de la comunidad y sectores aledaños.

Tras recibir el reporte, personal técnico del MOP realizó este viernes 30 de octubre una inspección para evaluar las condiciones del puente, determinar los daños y establecer las acciones necesarias para recuperar el paso.

La evaluación permitió identificar afectaciones en uno de los cables principales, así como en algunos cargadores y péndolas, elementos que forman parte del sistema de soporte de la estructura, que tiene aproximadamente 50 metros de longitud.

Como parte de los preparativos, este sábado 31 de octubre se organizarán y recopilarán los materiales, herramientas y equipos necesarios para ejecutar la intervención. Posteriormente, una cuadrilla especializada de la Oficina de Puentes comenzará el lunes con el levantamiento de la estructura y las labores de rehabilitación provisional.

El MOP indicó que los trabajos se desarrollarán conforme a las evaluaciones técnicas y de seguridad, con el objetivo de restablecer el paso en el menor tiempo posible y recuperar la movilidad de los habitantes de Santa Ana y otras comunidades de la región.