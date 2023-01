El MP, la CSJ y el Minseg apuestan por la extinción

El ministro de Seguridad Pública Juan Manuel Pino reiteró que el proyecto de ley 625, de extinción de dominio, no pretende ser un instrumento de persecución política sino, por el contrario, busca el debilitamiento de organizaciones criminales y recuperar dineros a favor del Estado.

Las palabras de Pino se dieron ayer, durante el “Taller Nacional sobre Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos”, organizado por el Ministerio de Seguridad.

Destacó que “este instrumento jurídico también busca atacar a los grupos delictivos de pequeña escala, quienes también son financiados por la narcomafia y cuyo poder destructivo impacta directamente en perjuicio de la convivencia pacífica, el desarrollo humano, la sostenibilidad y progreso de una nación”.

“El proyecto de extinción de dominio de bienes ilícitos, no contempla dentro de sus normativas vulnerar el derecho a la propiedad privada, debidamente resguardado en nuestra Carta Magna, así como tampoco va en detrimento al derecho de defensa”, agregó Pino, quien agradeció al panel de expertos conformado por la Sara Salazar, ex fiscal de extinción de dominio en Colombia y a Delia de Castro, ex fiscal superior y ex Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación.

Al taller asistió el procurador general de la Nación, Javier Caraballo quien resaltó la importancia de esta herramienta. “Es una importante figura jurídica que permitirá que la delincuencia organizada no se beneficie de bienes adquiridos de manera ilícita”, destacó.