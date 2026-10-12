Nacionales

Registran 1,200 viviendas afectadas tras el sismo

En conferencia de prensa, los ministros destacaron que las compras de bienes y servicios para las ayudas se realizarán bajo precios de mercado supervisados por una comisión de alto nivel y fiscalizados posteriormente por la Contraloría

Registran 1,200 viviendas afectadas tras el sismo
ML | El presidente José Raúl Mulino recorre las áreas afectadas.
Registran 1,200 viviendas afectadas tras el sismo
AFP | Trabajadores del municipio de Panamá cargan suministros humanitarios.
Registran 1,200 viviendas afectadas tras el sismo
ml | Voluntarios apoyan para organizar las donaciones para provincias centrales.
Registran 1,200 viviendas afectadas tras el sismo
ml | Hay diversos centros de acopio, piden a la población donar comida no perecedera.
Registran 1,200 viviendas afectadas tras el sismo
ml | Voluntaria organiza los alimentos donados para la entrega en zonas afectadas.
Redacción Metro Libre
12 de octubre de 2026

Más de 1,200 viviendas ya han sido registradas dentro de los censos de afectaciones tras el sismo de magnitud 7.5, informó la subdirectora del Sinaproc, Malitzie Rivera. Además, las autoridades del Miviot y el Sinaproc destacaron que realizan actualizaciones cada 12 horas mediante geolocalización electrónica para evaluar casas destruidas y coordinar la ayuda, mientras que el Ministerio de Obras Públicas desarrolla inspecciones en al menos 16 puentes y vías principales como Tonosí, Mariato y Herrera, afectadas por derrumbes.

José Luis Andrade, ministro del MOP, confirmó que la vía a Mariato está transitable y que se habilitó un carril en el tramo Las Tablas-Tonosí, permitiendo el paso de vehículos livianos sobre el río Tonosí e inhabilitando temporalmente el puente del río Oria.

Por otro lado, el Gobierno confirmó la entrega de ayuda casa por casa en centros de acopio distribuidos en las provincias. Asimismo, la CSS sostuvo que logró estabilizar y reubicar con éxito a 405 pacientes que requerían hemodiálisis tras las afectaciones reportadas en la sala del Hospital Santo Tomás.

El IMA en Herrera ha armado 15 mil bolsas de comida, 12 mil en Los Santos e igual cantidad en Penonomé.
Tags:
viviendas
|
Sismo
|
tonosí
|
afectación
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR