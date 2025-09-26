El presidente Mulino participó en la recepción ofrecida por Trump en Nueva York

El presidente de la República, José Raúl Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, participaron el pasado martes de la recepción ofrecida en Nueva York por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania Trump.

El encuentro se dio en el marco de la reciente Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este encuentro fue calificado como positivo, por el presidente Mulino, quien destacó los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

El mandatario panameño se encuentra fuera del país desde el 21 de septiembre y se espera retorne el próximo domingo, 28 de septiembre.