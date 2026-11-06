El Proyecto de Saneamiento de Panamá registra un avance físico global de 71.6% en la construcción del colector principal del río Matasnillo, según el balance actualizado a octubre de 2026, que contempla trabajos de excavación, interconexiones y microtunelación en distintos sectores de la capital.

Los trabajos se realizan en distintos sectores del área metropolitana como Betania, Pueblo Nuevo, Bella Vista y San Francisco. Según el último informe, varias estructuras presentan avances superiores al 90%, mientras que algunos puntos ya alcanzaron el 100% de ejecución.

Paulette De Vicente, administradora del Programa Saneamiento de Panamá, explicó que “el objetivo principal del proyecto es interceptar las aguas residuales que actualmente llegan al río Matasnillo y conducirlas hacia el sistema de saneamiento, para reducir la contaminación y contribuir a la recuperación ambiental del afluente y de la bahía de Panamá”.

Por su parte, Arnaldo Fidel Bramwell, ingeniero electromecánico del programa, destacó que “el sistema cuenta con 29 estaciones de bombeo, 20 plantas de tratamiento y más de 2,000 kilómetros de redes recolectoras”.

En cuanto a los avances por sectores, el reporte identifica pozos como el CI-4A y el CI-3AN, ubicados en Bella Vista y Vía Brasil, con un 95% de ejecución. Otros puntos registran porcentajes de entre 100% y 97%, mientras continúan las intervenciones en las estructuras pendientes.

Asimismo, las labores de microtunelación se desarrollan con los equipos denominados Margarita, Claudia y Cheli, que permiten avanzar en la instalación de la infraestructura subterránea sin recurrir a excavaciones abiertas en toda la superficie.