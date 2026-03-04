“El régimen iraní debe terminar su papel en la historia. Irán debe regresar al pueblo iraní”. Con esta reflexión, el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, se refirió a la situación que atraviesa Oriente Medio.

Para el diplomático, el conflicto actual debe entenderse en su contexto histórico. Señaló que desde 1979 la República Islámica de Irán mantiene una postura hostil contra Israel y recordó que en las calles iraníes se escucha “muerte a Israel, muerte a América”. “Cuando una entidad llama muerte a Israel, nosotros tomamos esta amenaza en serio y para nosotros Irán es una amenaza existencial”. Añadió que Israel se apoya en Estados Unidos, “nuestro gran amigo y aliado”.

Cohen sostuvo que Irán busca adquirir armas nucleares y desarrolla misiles balísticos de largo alcance que representan “una amenaza no solo regional, sino mundial”. También calificó a Irán como “el exportador número uno en el mundo por muchos años del terrorismo”, al señalar su respaldo a grupos como Hezbolá y Hamás.

Consultado sobre la comunidad internacional, indicó que “la gran mayoría... no entiende esta amenaza y este peligro”. Recordó el acuerdo nuclear firmado en 2015 bajo el presidente Barack Obama y sostuvo que Irán declara que su programa nuclear es civil, “pero no es verdad”.