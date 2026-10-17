El Registro Público reabre oficinas en Los Santos y Herrera este lunes tras inspecciones

Las oficinas regionales del Registro Público de Panamá en Los Santos y Herrera reabrirán este lunes 19 de octubre, luego de superar nuevas inspecciones técnicas realizadas tras el sismo del pasado 9 de octubre y las réplicas registradas en la región.

La institución informó que las evaluaciones fueron encabezadas por la directora general, Nairobia Escrucería, y la secretaria general, Joanna Sousa, junto con personal técnico especializado, para verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones.

Con la reapertura, las oficinas volverán a recibir a sus colaboradores y usuarios, tras las medidas adoptadas a raíz del movimiento telúrico.

El Registro Público reiteró su compromiso con la seguridad del personal y de los ciudadanos que acuden a sus instalaciones, así como con el bienestar de las comunidades afectadas.