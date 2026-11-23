El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó a la población sobre un aviso de prevención debido a la presencia de índices de radiación ultravioleta UV-B entre muy altos y extremos en gran parte del territorio nacional.El aviso tendrá vigencia desde las 10:00 a.m. de este lunes 23 de noviembre hasta las 6:00 p.m. del miércoles 25 de noviembre de 2026.De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se esperan condiciones atmosféricas estables, menor cobertura nubosa y un ambiente seco, factores que favorecerán una mayor incidencia de la radiación solar.Los índices extremos se prevén en gran parte del país, mientras que el norte de Veraguas, Colón Costa Abajo y la provincia de Darién registrarán niveles muy altos.Ante estas condiciones, Sinaproc recomienda a la población:Evitar la exposición directa al sol, principalmente entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.Utilizar protector solar de amplio espectro y reaplicarlo según las indicaciones del producto.Usar sombreros de ala ancha, gafas con protección UV y ropa que cubra la piel.Mantenerse hidratado durante las actividades al aire libre.Buscar áreas de sombra y limitar las actividades físicas bajo el sol intenso.Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que realizan trabajos al aire libre.Sinaproc exhorta a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades y tomar las medidas preventivas necesarias, recordando que la protección ante la exposición solar es fundamental para cuidar la salud y salvaguardar la vida.