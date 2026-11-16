El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por intensificación de los vientos y condiciones de mar picado, vigente desde las 3:00 p.m. de este lunes 16 hasta las 11:59 p.m. del miércoles 18 de noviembre.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevé un incremento de los vientos del norte, que podría generar olas de entre 1.60 y 2.00 metros de altura.

El aviso comprende Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, con vientos de 15 a 30 km/h; el norte de Veraguas y Colón, con velocidades de 25 a 35 km/h, y la costa de la comarca Guna Yala, también con vientos de 25 a 35 km/h.

Ante estas condiciones, Sinaproc recomendó evitar ingresar al mar en zonas de oleaje fuerte, extremar las precauciones al navegar y utilizar chalecos salvavidas. También pidió mantenerse alejados de rompeolas y muelles, así como evitar actividades recreativas en sectores con condiciones marítimas adversas.