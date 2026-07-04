El SINAPROC mantiene operativos por lluvias en Panamá y Bocas del Toro

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que mantiene desplegados sus equipos de respuesta y coordinación interinstitucional para atender las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias registradas en las provincias de Panamá y Bocas del Toro.

En la provincia de Panamá, el distrito de San Miguelito concentró la mayor cantidad de incidentes.

En Ernesto Córdoba Campos se atendieron colapsos de estructuras, árboles caídos sobre viviendas, afectaciones en quebradas, daños en cercas y desprendimientos de techo en el sector de Nueva Libia.

En Belisario Frías se reportaron desprendimientos de techo en Santa Marta, además de árboles caídos sobre viviendas y tendido eléctrico, y daños en cercas y muros.

Arnulfo Arias Madrid registró árboles sobre el tendido eléctrico y un desprendimiento de techo en La Paz, mientras que en Belisario Porras se atendió otro desprendimiento de techo en Torrijos Carter.

También se brindó respuesta en Juan Díaz, donde un árbol cayó sobre una vivienda en Villa Isabela, San Joaquín, y en Alcalde Díaz se produjo un deslizamiento de tierra en calle Segunda, Santa Librada.

La situación de mayor impacto se mantiene en Bocas del Toro, principalmente en el distrito de Changuinola y la Comarca Naso Tjër Di. Se reportaron deslizamientos sobre vías en Finca 4, Loma Bonita, Bonyik, Punta Peña, La Gloria, área de San Juan y en la Comarca Naso Tjër Di, afectando la movilidad de las comunidades.

En Finca 4, barriada El Bambú, un deslizamiento impactó una vivienda. Como consecuencia, una menor de 12 años permanece desaparecida y dos personas fueron rescatadas.

Las labores de búsqueda fueron suspendidas durante la noche por las condiciones climáticas adversas y el riesgo de nuevos deslizamientos, y se reanudarán este sábado con la primera luz del día.

Además, siete árboles cayeron sobre vías en Finca 4, El Silencio, la carretera hacia Almirante y la vía hacia Boca del Drago, en Isla Colón, interrumpiendo el tránsito.

De forma preliminar, las inundaciones afectaron más de 59 viviendas distribuidas en El Silencio, El Nazareno, La Gloria y 4 de Abril.

Como parte de la atención se habilitaron cinco albergues temporales en las escuelas 4 de Abril, Puente Blanco, Finca 4, Theobroma y el gimnasio de Changuinola, donde permanecen 436 personas de 129 familias.

Debido a las persistentes lluvias, la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) no ha podido completarse, por lo que las cifras son preliminares y podrían aumentar conforme avancen las evaluaciones en campo.

El Centro de Operaciones de Emergencias de Bocas del Toro permanece activado desde la sede de la Policía Nacional en Changuinola, mientras Sinaproc coordina el envío de asistencia humanitaria y mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

La entidad reitera a la población mantener medidas de prevención, evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas y no permanecer en zonas con riesgo de deslizamientos.