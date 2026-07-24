El Sistema Penitenciario reactiva visitas en cárceles del país con nuevas medidas de seguridad

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó la reactivación del régimen de visitas en los centros penitenciarios a nivel nacional y en los centros de detención ubicados en cuarteles policiales, tras la emisión de la Resolución No. 6165 del 23 de julio de 2026.

Se detalló que, a partir del martes, 28 de julio, se retomarán las visitas en los centros de detención ubicados en cuarteles policiales. Posteriormente, desde el lunes 3 de agosto, se reactivará el ingreso de visitantes en los centros penitenciarios La Joya, La Joyita, Mega Joya, El Renacer, Tinajitas, Centro Femenino La Esmeralda y Colón.

La institución explicó que esta reapertura estará acompañada de nuevas medidas de organización y seguridad, con controles más estrictos para garantizar el orden, la disciplina y la protección de los visitantes, las personas privadas de libertad y el personal penitenciario.

Como parte de las disposiciones, cada privado de libertad podrá registrar únicamente a una persona autorizada para realizar la visita. El ingreso deberá efectuarse exclusivamente en los días y horarios establecidos por cada centro penitenciario.

Además, se estableció una lista limitada de artículos permitidos para ingresar, entre ellos tres suéteres, tres pantalones, tres calzoncillos, una toalla, un par de chancletas, dos rollos de papel higiénico, jabón de baño, pasta dental, cepillo de dientes, desodorante, un galón de agua y una barra de jabón para lavar.

El Sistema Penitenciario recordó que cualquier artículo que no esté contemplado dentro de la lista autorizada será rechazado al momento del ingreso.