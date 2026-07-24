El SPI denuncia ataque en redes sociales contra su director Armando King

El Servicio de Protección Institucional (SPI) denunció la circulación de imágenes, videos y publicaciones presuntamente alterados mediante inteligencia artificial (IA) en medios digitales y redes sociales, los cuales, según la entidad, buscan afectar la imagen de su director, el comisionado Armando King.

A través de un comunicado, la institución señaló que el material difundido “lleva una clara intención de difamar, calumniar e injuriar al director del SPI”, por lo que informó que ya se realizan las investigaciones correspondientes junto con las autoridades competentes para determinar el origen de las publicaciones.

El SPI sostuvo que estos contenidos buscan “perjudicar la imagen de una persona que ha tenido una conducta intachable, al servicio de diferentes instituciones del Estado, durante cerca de 30 años”.

”Se activarán las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables de estas publicaciones, conocidas también como fake news”, indicó el comunicado.