$!El TE reporta caída en los nacimientos en Panamá

En los últimos diez años, los nacimientos en el país han caído de manera constante. Solo en 2025, el Tribunal Electoral (TE) ha registrado 11,673 defunciones, al tiempo que la cifra de nacimientos continúa a la baja, marcando una tendencia demográfica que preocupa a las autoridades.

Sharon Sinclaire, directora nacional del Registro Civil, precisó que en 2015 se registraron 82,386 nacimientos, mientras que en 2024 la cifra se redujo a 60,484. “Este descenso sostenido refleja un cambio demográfico importante”, subrayó.

En cuanto al reconocimiento voluntario de paternidad, informó que en lo que va del año 3,225 padres se han acercado a la institución para reconocer legalmente a sus hijos.

Además, recordó que el Registro Civil se encarga de inscribir y certificar actos vitales como nacimientos, matrimonios y defunciones. También expide certificados, rectifica o modifica nombres y apellidos, y gestiona trámites vinculados con la nacionalidad.

La directora insistió en que la misión fundamental de la entidad es garantizar un registro oficial de las personas y su estado civil, documento legal indispensable para acreditar la identidad y los derechos de los ciudadanos.