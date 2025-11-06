El transporte marítimo nacional experimentó un notable repunte durante las fiestas patrias

Entre el 1 y el 5 de noviembre, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) registró la movilización de 59,640 pasajeros en 6,038 naves, lo que representa un incremento del 71.5 % en comparación con el mismo periodo del año pasado, informaron de la entidad en un comunicado.

Detallaron que, en 2024, durante las mismas fechas, se reportaron 34,779 pasajeros en 2,940 naves.

Los sitios con mayor afluencia fueron Almirante, con 11 637 viajeros: Isla Colón, con 10 377, ambos destinos en la provincia de Bocas del Toro; y Taboga, en la provincia de Panamá, con 9 582 pasajeros.

“El trabajo del equipo de inspectores y personal operativo fue crucial para garantizar un traslado seguro de los viajeros. En algunos puertos bajo la cobertura de la AMP se realizaron pausas preventivas de los zarpes debido a condiciones climáticas adversas. Estas medidas permitieron resguardar la seguridad de los pasajeros y se levantaron una vez se verificó la mejora del tiempo en la zona”, agregaron en el escrito de la AMP.