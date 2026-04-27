El uso del bioetanol sigue en II debate

T. Jiménez | Hoy a las 3:30 p.m., el pleno de la Asamblea Nacional retomará la discusión en segundo debate del Proyecto de Ley 443, impulsado por el Órgano Ejecutivo, que busca restablecer el marco legal para mezclar el etanol con las gasolinas en Panamá.

En la lista para participar del debate quedaron anotados al menos 14 diputados de las distintas bancadas. Durante la discusión la semana pasada, el diputado Ernesto Cedeño se refirió a la aplicación del bioetanol en otros países.

“Brasil es el principal referente mundial en el uso del bioetanol. Mantiene un esquema obligatorio de mezcla que oscila aproximadamente entre 20% y 27%. Tiene una producción suficiente por lo que el modelo es robusto”, mencionó Cedeño.

Por su parte, el parlamentario José Luis Varela, quien respaldó la iniciativa expresó que “la propuesta no tiene un impacto negativo en el consumidor, no encarece la gasolina, más bien el tiempo será más barata”.

En tanto, Rodrigo Rodríguez Jaramillo, Secretario Nacional de Energía de Panamá, expresó que el proyecto una vez se convierta en ley de la república, va a propiciar todo un proceso de generación de empleos para el país, una mejora sustancial en la economía de las áreas rurales.