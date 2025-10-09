Embajada Británica entrega donaciones a organizaciones sin fines de lucro en Panamá

La Embajada Británica en Panamá realizó este jueves 10 de octubre su tradicional acto de entrega anual de donaciones a organizaciones sin fines de lucro, como parte de su compromiso con el apoyo a causas sociales en el país.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Embajada, donde el nuevo Embajador Británico en Panamá, Greg Houston, recibió a Surse Pierpoint, presidente de la Fundación Británica, así como a representantes de las cinco organizaciones beneficiarias seleccionadas este año.

Desde el año 2001, la Fundación de Caridad Británica organiza la gala benéfica “The British Ball”, una actividad emblemática cuyo objetivo es recaudar fondos para apoyar a diferentes organizaciones comunitarias que trabajan en áreas sociales, educativas y de salud. Las ganancias obtenidas en este evento se destinan cada año a iniciativas que tienen un impacto directo en comunidades vulnerables.

El Embajador Houston destacó que este tipo de actividades reflejan “el compromiso y la colaboración entre el Reino Unido y Panamá para fortalecer el tejido social y apoyar a quienes más lo necesitan”.

Por su parte, Surse Pierpoint subrayó que la Fundación mantiene desde hace más de dos décadas una relación cercana con organizaciones locales, lo que ha permitido canalizar recursos a proyectos con resultados tangibles en todo el país.

Las organizaciones beneficiadas agradecieron el apoyo y resaltaron la importancia de esta iniciativa que, año tras año, impulsa programas comunitarios y fortalece alianzas entre el sector diplomático, la empresa privada y la sociedad civil.