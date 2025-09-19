Embajada de EE.UU. en Panamá reconoce acciones heroicas de soldados en un hecho de tránsito

La Embajada de Estados Unidos en Panamá reconoció a dos miembros del Ejército de Estados Unidos por sus acciones heroicas durante un accidente automovilístico ocurrido el pasado 13 de agosto de 2025, cerca de Las Cruces Landing, en Paraíso.

A través de sus redes sociales, la sede diplomática destacó que “el sargento primero Richard Ekman y el sargento Nathan Scott de la 1ª Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad” fueron claves en la atención inmediata de los heridos, mientras regresaban de un entrenamiento.

Según el comunicado, “se detuvieron para brindar primeros auxilios a civiles heridos en un accidente automovilístico”. Entre los atendidos estaba un infante de Marina estadounidense retirado, quien presentaba una lesión en la cabeza.

El sargento Scott, descrito como médico entrenado, fue quien brindó atención directa al veterano herido, logrando estabilizarlo para su posterior traslado médico. Además, “aseguró que un segundo civil con dolor en la muñeca quedara listo para su atención posterior”.

La embajada subrayó que “su rápida reacción y entrega salvaron vidas”, en referencia a la intervención de ambos soldados.

En la misma publicación, también se celebró el ascenso de dos militares: “los sargentos de primera clase Kendrick Peterson y House”, quienes “prestaron juramento de alistamiento liderados por el secretario Daniel Driscoll, reflejando su firme compromiso con el servicio”.