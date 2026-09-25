Embajador británico visita Darién y aborda proyectos con autoridades de Pinogana

El embajador del Reino Unido en Panamá, Greg Houston, visitó la provincia de Darién como parte de una gira de trabajo, durante la cual se reunió con la alcaldesa de Pinogana, Nadine González.

Durante el encuentro, Houston señaló que la Embajada del Reino Unido trabaja en Panamá sobre tres ejes: crecimiento económico, protección del medio ambiente y lucha contra el crimen organizado, áreas que también considera relevantes para Darién.

“Hemos venido a conocer la situación de la provincia, creo que podemos aportar al crecimiento de este sector del país partiendo de los tres ejes mencionados de la mano con los gobiernos locales”, indicó Houston.

González, por su parte, destacó la importancia de buscar alternativas para las comunidades que, según explicó, quedaron sin movimiento económico tras la ola migratoria registrada en Darién.

La alcaldesa también mencionó algunos proyectos de infraestructura previstos para la provincia, entre ellos la reestructuración de la carretera entre Pacora y Yaviza, el nuevo hospital de Metetí y la construcción de nuevos puentes sobre el río Chucunaque.

“En estos momentos hay proyectos de alto impacto, como la reestructuración de la carretera que desde Pacora hasta Yaviza, el nuevo hospital de Metetí y la construcción de nuevos puentes sobre el Río Chucunaque, que ayudarán al progreso de la provincia”, expresó González.

Según la alcaldesa, durante la reunión el embajador planteó posibles proyectos para desarrollar junto con los gobiernos locales.

“El embajador nos habló de algunos proyectos que le gustaría impulsar de la mano con los Gobiernos Locales para beneficio de las comunidades más vulnerables y eso es positivo para nuestra provincia”, añadió González.

Como parte de su recorrido, Houston también visitó la comunidad de El Real de Santa María, donde conoció parte de la gastronomía y la oferta turística de este sector del distrito de Pinogana.