$!Embajadora del Reino de Marruecos en Panamá amplía postura sobre el territorio del Sahara Marroquí

Embajadora del Reino de Marruecos en Panamá Bouchra Boudchiche amplía su postura en relación a la nota publicada en el día de hoy en Metro Libre “Marruecos-Panamá una relación con altibajos”.

A continuación el texto íntegro de la nota de la embajadora Boudchiche:

Me complace dirigirme a usted en ocasión de saludarle, y en referencia al artículo publicado con fecha del 17 de marzo 2023 bajo el título “Marruecos-Panamá una relación con altibajos”, me gustaría aportar las siguientes rectificaciones:

1- En el párrafo que reza lo siguiente “El problema político es que Panamá reconoce a un seudo territorio que se dice República Árabe Saharaui Democrática, creada por Argelia con fines geopolíticos, como país, y tiene una embajada aquí..”. Se trata realmente de “una entidad y grupo que se autoproclama como seudo Estado”. Este grupo no tiene territorio, sus dirigentes viven en Argelia y la población vive secuestrada en los campos de Tinduf, que es un territorio cedido por Argelia.

Esta “república” ficticia no está reconocida por la Organización de las Naciones unidas y carece de los elementos legales y jurídicos estipulados en el derecho internacional inherentes a cualquier Estado. El Reino de Marruecos recuperó su territorio del Sahara Marroquí, en, 1975, tras la Marcha Verde y la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid en 1975, un territorio que es, ha sido y siempre será una parte integrante del Reino de Marruecos similar a las demás regiones del país y que se ha convertido en una zona de las más desarrolladas de Marruecos con infraestructuras modernas como una de los mayores puertos en la fachada atlántica y donde sus habitantes ejercen con toda libertad sus derechos civiles garantizados, como el resto de los marroquíes, por la Constitución, y eligen a sus representantes locales en los dos cámaras del Parlamento Marroquí: “Marruecos está en su Sahara y el Sahara estará en su Marruecos hasta el fin de los tiempos”